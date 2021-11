Politiecommissaris Max Daniel: ‘Ik discussieer nooit over mijn geloof. Het bewijs zit in mijn hart’

liefde

‘Op bezoek in de Filipijnen ontmoette ik een dominee voor arme sloebers. Hij was met hen in gesprek en liet ze een briefje van 20 dollar zien. ‘Hoeveel is dit waard?’ In koor riepen ze: ‘20 dollar!’ Vervolgens kneep hij het tot een propje, spuugde erop, gooide het in het zand en maakte er een modderklompje van. ‘Hoeveel is dit waard?’ vroeg hij opnieuw, en hij hield de prop omhoog. Even dachten ze na. Toen riep de een na de ander: ‘20 dollar’. Hij reageerde: ‘Zo kijkt God naar jullie. Mensen zien viezigheid en spuug, maar God spoelt dat eraf, strijkt het en dan ben je weer een spiksplinternieuw briefje.’

Iedere keer als ik een klomp troep in een ander zie, moet ik denken aan dit tafereel. Eronder zit een mens die in de ogen van God ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .