Ik loop er niet vaak mee te koop, maar er zijn momenten dat ik verre van mezelf houd

Het was een drukke dag geweest. Alle vier onze kinderen zaten thuis in quarantaine, waarvan twee in thuisisolatie. Aan werken was ik niet toegekomen, aan was doen ook niet en ik had net mijn heup gestoten tegen een la die door iemand niet dichtgeschoven was. Vervolgens was ik in woede ontstoken toen ik een brutale sneer kreeg van de één, een veeleisend bevel van de ander en in mijn mailbox zag dat ik wanhopig erg achterliep met mijn werk. En o ja, de vloer plakte, doordat er achteloos mandarijnenschillen waren achtergelaten door iemand met acute trek. Het werd me te veel, zoveel was mij wel duidelijk. En waar het me meestal oplucht als ik het er even uitgooi en een plan de campagne maak, bleef ik dit keer lang hangen in deze bui va..

