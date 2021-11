Treinspotter Francis gaat viral. De passie voor treinen druipt van de video’s

Francis Bourgeois heeft een hobby die hij graag met de wereld deelt. Hij heeft een grote liefde voor treinen. Niet zomaar de intercity van Utrecht naar Amsterdam, maar bijzondere treinen die door het Britse landschap rijden. Zijn avonturen deelt hij onder andere op TikTok en Instagram.

Het enthousiasme en de pure blijdschap waarmee Francis zijn passie deelt, spreken veel mensen aan. Op TikTok heeft de treinspotter al meer dan 1,5 miljoen volgers. Op Instagram, waar hij beelden van achter de schermen deelt, volgen ruim 850.000 mensen hem. Daar deelde Francis afgelopen week in zijn Stories dat hij ontslag heeft genomen bij zijn werk, om fulltime treinen te gaan spotten. Dat is allemaal dankzij het succes dat hij heeft op sociale media.

Francis heeft een bijzondere manier van filmen. Omdat hij vol wil genieten van het moment dat een trein langs komt rijden, wil hij zich niet bezighouden met een camera. Daarom zet hij deze op zijn hoofd. De camera filmt vervolgens niet alleen de trein, maar ook het hoofd van Francis. Door de stand van de camera lijkt het alleen alsof Francis vanuit een vissenkom naar buiten kijkt, met een misvormd ogend hoofd.





De video’s op TikTok worden miljoenen keren bekeken. In een video van een maand geleden is te zien hoe Francis op een brug staat, waarna er een trein met een bekende bestuurder langs rijdt en speciaal voor Francis toetergeluiden maakt. Francis barst bijna van pure vreugde. De video is meer dan 17 miljoen keer bekeken. In een andere video die meer dan 13 miljoen keer is bekeken, is te zien hoe Francis op een klapstoeltje op een perron zit. Als de trein razendsnel langsrijdt valt hij eraf.

‘Jij bent vreugde’, schrijft artiest Joe Jonas in de reacties op TikTok. Iemand anders schrijft: ‘Ik heb totaal geen interesse in treinen, maar er is iets dat me pure vreugde geeft als ik jouw kanaal kijk, door je enthousiasme voor je hobby’.

De passie voor treinen druipt van de video’s. Ook als het om minder leuke momenten gaat. In een van de video’s kijkt Francis toe hoe twee treinen voor de laatste keer rijden, richting de schroothoop. De tranen rollen over zijn wangen. In de reacties wordt opgeroepen om met z’n allen een van die treinen voor Francis te kopen. <