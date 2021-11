Foto met een verborgen Nederlands tintje

Op deze fraaie foto zien we een Canadese kleuterklas uit 1948. Diverse kleintjes glimlachen, sommige met zichtbare tegenzin, naar de fotograaf. Zo te zien zijn tuinbroeken en gestreepte truien in de mode als jongenskleding, terwijl de meisjes in jurken gestoken zijn. De zogenoemde Kindergarten waar dit mooie tijdsbeeld werd gemaakt, lag aan de Van Horne Avenue in de Canadese stad Montréal. Deze straat is vernoemd naar William Cornelius Van Horne (1843-1915), een Amerikaan met verre Nederlandse roots, die vanaf eind jaren 1880 als president van de Canadian Pacific Railway een belangrijke rol speelde bij het aanleggen van een transcontinentaal spoorwegnet in Canada. De foto heeft dus een verborgen Nederlands tintje.

Ook over de fotogr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .