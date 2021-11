Onderzoeksjournalist Ludo Hekman wil mensen in de knel een stem geven: ‘Ik verbind me met mensen die niet op mij lijken’

Tijdens protesten in Iran zag onderzoeksjournalist Ludo Hekman hoe een oude vrouw door de oproerpolitie in elkaar werd geslagen. Sindsdien wil hij mensen in de knel een stem geven. ‘Soms moeten we het gewoon zien te rooien met elkaar.’

Dat Ludo Hekman (40) onderzoeksjournalist zou worden, lag niet direct voor de hand. Als jongen was hij gemakzuchtig. ‘Ik wilde met zo min mogelijk moeite mijn werk afkrijgen. Het liefst speelde ik basketbal met mijn vrienden op het pleintje van onze middelbare school. Dat was mijn habitat.’

Dat gemakzuchtige is eruit bij hem, want bij zijn stichting Lighthouse Reports werkt hij aan verhalen waarvoor een lange adem nodig is. Zoals een jarenlang onderzoek naar de Europese wapenindustrie. ‘We toonden aan dat Europese overheden meehielpen aan wapenverkoop aan dictatoriale regimes. Op basis van ons onderzoek is in Duitsland het wapenexportverbod naar Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uitgebreid.’

Hekman en Lighthouse Repo..

