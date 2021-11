Zangeres Janis Joplin beboet na grove taal

Op 16 november 1969 hield de Amerikaanse zangeres Janis Joplin een geruchtmakend concert in de stad Tampa in Florida. Het waren niet zozeer de songs die ze die avond speelde die de aandacht trokken, maar haar uitspraken.

Het concert vond plaats in de beroemde Curtis Hixon Hall, waar eerder al Jimi Hendrix (1968) opgetreden had en later protestzanger Bob Dylan (1976) en de vernieuwer David Bowie (1987) zouden spelen. De muziekshow die Joplin in Tampa opvoerde, werd voorafgegaan door een optreden van blueslegende B.B. King. Toen Joplin haar optreden opende met het liedje Summertime, verplaatste een deel van het publiek zich naar de gangpaden. De politie probeerde ze, vanwege brandgevaar, terug te sturen en begonnen tegen de m..

