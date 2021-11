Uit de goedheid van ons hart

Marijke was de laagbegaafde buurvrouw van een tante waar ik veel speelde toen ik klein was. Wij krijtten ‘Rondje om de Wereld’ en elastiekten allerlei figuren op de stoep en vaak kwam ze dan wel tevoorschijn. Om de ramen zo te lappen dat ze nog steeds viezig waren als ze klaar was, of met mijn tante een ongemakkelijk gesprekje te voeren voor de deur. Of beter nog: om mijn tante uit te nodigen voor de koffie. Marijke dacht dat de koffie lekker was. ‘Heerlijk, Marijk,’ zei mijn tante en dan liet ze het staan. Het leukste was natuurlijk als Marijke daar dan iets van zei. Dan moest mijn tante dat kopje leegdrinken en wel met een uitgestreken gezicht. Ze vertelde dat achteraf vaak precies na en dan kon je lachen.

Lief toch, dacht ik, dat ze om..