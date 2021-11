Je telt zomaar 1000 planten en dieren in je tuin: ‘Hier zie je zomaar tien verschillende mossoorten’

Lijstjes. We zijn er dol op. Zeker aan het einde van het jaar. Tuinliefhebbers doen er hard aan mee. Wie heeft het meest gezien in zijn tuin?

(beeld ND)

Renze Borkent: 'Als ik vanuit de tuin naar binnen storm en roep “Waar is m’n camera?”, dan weten de kinderen al hoe laat het is. Dan heb ik wat gezien'.

Een bezoek aan de tuin van een man die ook dit jaar weer opvallend veel soorten in zijn tuin aantrof, wekt hoge verwachtingen. Maar Johan Barth is er zelf nogal nuchter over.

Tussen de herfstbuien door lopen we zijn tuin in. Een flinke lap grond, zo’n 1478 vierkante meter. ‘Uitgebloeide bloemen laat ik staan. Daarin kunnen insecten overwinteren.’

‘Die hoge notering op de lijst is teamwerk’, zegt hij. ‘Bedenk dat als ik een waarneming meld, deskundigen mij controleren. Dankzij hen kan ik betrouwbare gegevens verstrekken. ‘Weet je zeker dat het een kleine veldkers is’, zei er pas een tegen me. ‘Maak eens een extra foto. Het zou een bosveldkers kunnen zijn.’ Zo gaat dat dus.’

Barth wilde het iets rustiger aan doen dit jaar. ‘Het ko..

