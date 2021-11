Amsterdam was een mondiale ‘coffeeshop’

De Amsterdamse Hortus Botanicus geldt als een van de oudste botanische tuinen ter wereld. Na jarenlang gelobby door doktoren en apothekers, besloot het Amsterdamse stadsbestuur op 12 november 1638 toestemming te geven voor de eerste medicinale kruidentuin in de stad. Handelaar en botanicus Jan Commelin (1629-1692) speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Hortus Botanicus aan de Plantage, vanaf 1682, waar deze kruidentuin zich nog steeds bevindt. Veel mensen weten niet dat de Braziliaanse koffie zijn oorsprong heeft in de Hortus Botanicus van Amsterdam. In 1706 arriveerde in die stad een partij koffiebonen, die opgekweekt werden in de Hortus. In 1714 schonken de Amsterdammers enkele koffieplantjes aan de Franse Zonnekoning..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .