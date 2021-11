Stress herkennen bij collega’s? Vier tips om tijdig te herkennen als collega’s tegen een burn-out aanzitten

Businesswoman overworked and stressed of her boss at the office.

Ellen Botman, directeur van het stressexpertisecentrum Happy Brain Clinics in Bosch en Duin, deelt in het novembernummer van PW magazine, een vakblad voor hr-professionals, vier tips om tijdig te herkennen als collega’s tegen overspannenheid of een burn-out aan zitten. Als eerste: let erop of je collega vaak vakantiedagen opneemt om bij te komen. Of dat hij zich van vakantie naar vakantie sleept, maar daarna niet uitgerust is.

Een tweede signaal kan zijn dat je collega een korter lontje heeft. Mensen die langdurig stress ervaren, zijn sneller geïrriteerd. Chaotisch en besluiteloos gedrag kan ook een signaal zijn. Een knoop doorhakken is moeilijk als je een warboel in je hoofd ervaart en een gebrek aan relativeringsvermogen. Als vier..

