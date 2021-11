15 - Japke: Lever kritiek op je collega’s

Wat doe je als die ene collega steeds zijn mail zit weg te werken tijdens digitale vergaderingen? Of als iemand op kantoor niet zo fris ruikt? Japke kreeg een record aantal reacties op Linked toen ze deze vragen stelde. Maar ze heeft ook antwoorden: Lever kritiek, en wel zo snel mogelijk! In deze aflevering vertelt ze de belangrijkste valkuilen bij dat lastige karweitje en ze heeft ook tips over hoe het wel moet. En Jeroen Mol is te gast. De directeur van Landal Greenparks kwam na een periode van ernstige ziekte tot het inzicht dat hij anders moest gaan werken. En dat zouden meer mensen moeten doen, vindt hij: maak minder uren, dan presteer je beter. En laat je vooral niet onder druk zetten door je arbo-arts als je terugkomt van een ziek..

