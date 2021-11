‘Ik pas de taart aan het seizoen aan’

‘Als wij vroeger onze verjaardag vierden, stond er natuurlijk altijd oranjekoek op tafel, een Friese lekkernij. Maar mijn mem maakte ook yoghurttaart, ideaal voor de gasten die niet zo van zoet hielden. Ik denk dat ze dat recept van een vriendin gekregen had. Maar mem leeft niet meer, dus ik kan het haar niet meer vragen. De yoghurt kocht mijn moeder bij de melkboer. Zo weet ik dat de taart niet in mijn vroegste kindertijd op tafel kwam, want destijds verkocht de melkboer alleen pap. Pas later kwamen er yoghurt en vla in zijn assortiment. Ik weet nog dat we met een kannetje naar hem toe gingen.

Toen ik ging trouwen, kreeg ik veel adviezen van mem. We moesten vooral niet te zuinig zijn met boter en suiker, zei ze. Net als mijn vader ..

