‘Volgens mijn vrouw is het uit de hand gelopen’

Wat verzamelt u?

‘Ik ben echt een verzamelaar en spaar voorraadbussen, broodtrommels en emaillen voorwerpen. Maar de meeste waarde hecht ik aan mijn petroleumstellen. Inmiddels heb ik er bijna 300. De toestellen werden grofweg in de periode 1900-1970 gebruikt en ik kan wel zeggen dat van alle verschillende soorten die geproduceerd zijn, ik er eentje heb. De kleinste is een halfpittertje. Het grootste petroleumstel is een zespitter, eigenlijk zijn het twee driepitters die gekoppeld zijn. Dat is echt een machtig toestel met een prachtige uitstraling. De rand is helemaal versierd met ornamenten. Ik zie dan ook een ontwikkeling in de petroleumstellen. De stellen die tot ongeveer 1920 gemaakt werden, werden vaak rijkelijk versierd. In die tijd..

