Zussen Martine en Lisanne spelen Ollie en Sophie in Mozaiek: ‘Met een andere Ollie zou ik geen Sophie kunnen spelen’

Duizenden kinderen kijken wekelijks naar de Mozaiek-kinderkerkdienst. De hoofdrollen van Ollie en Sophie vertolken de zussen Martine Schuit (28) en Lisanne Koudijs (30). 'Tijdens opnames lachen én huilen we soms heel hard. Het zorgt ervoor dat we elkaar nog beter leren kennen.'

In het voorjaar van 2020, belde Lisanne (r.) haar zusje om te vragen of ze de rol van Ollie wilde spelen.

Lang niet alle Ollie en Sophie-fans weten dat het duo wordt gespeeld door zussen. Maar wie de blonde Lisanne Koudijs (30) en brunette Martine Schuit (28) bestudeert, ziet identieke neuzen. In hun jeugd werden de twee meisjes soms aangezien voor tweeling. ‘Toen waren we nog even lang’, verduidelijkt Martine, die nu een kop groter is dan haar oudere zus.

‘En je haren waren net zo licht als die van mij’, vult Lisanne aan. Bovendien droegen ze graag dezelfde kleren en schoenen.

De vrouwen spreken opvallend vaak tegelijkertijd dezelfde woorden uit. ‘Dat merken we ook als we de opnames maken voor Ollie en Sophie’, beaamt Lisanne. ‘Met een andere Ollie zou ik geen Sophie kunnen spelen.’

Martine: ‘Voor mij geldt andersom hetzelfde.’

