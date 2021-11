Filmmaker Willy Lindwer: ‘Machtsbehoud ten koste van alles is foute politiek. Kijk maar naar Rutte’

Willy Lindwer is bekend van zijn spraakmakende films over de Joodse gemeenschap en Israël. Zijn levenswerk omvat nu zo’n tachtig films. Vanuit zijn woonplaats Jeruzalem is hij nu in Nederland voor opnames met de laatste ooggetuigen van Joods Amsterdam, zoals het was tot 1943. In dat jaar zijn tachtigduizend Joodse Amsterdammers weggevoerd.

Willy Lindwer: 'Ik wil blijven vertellen wat mijn volk is aangedaan. Ik ben zelf niet belangrijk, maar het verhaal dat ik maak, is dat wel.’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Willy Lindwer is 75. Maar 64 had ook gekund. Witte haren en bakkebaarden, vlot overhemd, los over de broek. Sinds een kleine twintig jaar woont hij in Jeruzalem, samen met zijn Surinaams-Joodse echtgenote Hanna. Hun kinderen trouwden daar en kregen ook kinderen: een Joodse multiculti-familie.

Zijn eerste film, eind jaren zestig op de Filmacademie in Amsterdam, ging over foute Nederlandse politieagenten. Lindwer legt nog altijd de getuigenissen vast van de Joodse gemeenschap. ‘Ik heb zo’n twintig ooggetuigen kunnen filmen die nog uit eigen ervaring over het doorgangskamp Westerbork vertelden. Daar ben ik dankbaar voor.’ Zijn d..

