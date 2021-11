Klaas de Boer zorgt voor ‘zijn eenden’: ‘Dat wij hier staan praten, maakt ze onrustig. Ze horen alles’

In een eendenkooi kon je vroeger als eend beter niet komen. De kans was groot dat je bij de poelier eindigde. Nu word je er goed verzorgd. Onder andere in Berkenwoude, door de 74-jarige Klaas de Boer.

Klaas de Boer (74) is iedere dag in zijn eendenkooi. Al tien jaar lang. Van half negen tot half drie. Of langer, als het werk af moet. (beeld nd)

Een halve kilometer ten noorden van het Zuid-Hollandse Berkenwoude sla ik linksaf een onverharde weg in. ‘Verboden voor auto’s.’ Ik ga ervan uit dat de politie bij een aanhouding gelooft dat ik een afspraak met Klaas de Boer heb, die iets verderop in het land een eendenkooi heeft. De Boer heeft zelf ook wel eens bezoek gehad van de politie. Ze wilden weten wat die man in dat oranje busje daar deed, midden in het weiland.

Vijfhonderd meter verder rijd ik rechts het weiland in. Ik zie het busje al staan. Van een afstandje is er weinig bijzonders aan deze plek en je ziet dus ook niet dat er een grote plas achter schuilgaat. In de oorlog was dat de reden dat juist daar wapens en voedsel op het water werden gedropt.

Na de oorlog, tot grofweg be..

