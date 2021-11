Dertigersportret: ‘Ik geloof dat God mij op de plek zal brengen waar Hij mij wil hebben’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: André van Deursen (30) uit Vlaardingen. Hij heeft geen spijt van zijn bruiloft in coronatijd, heeft zijn woning helemaal moeten strippen en gelooft dat God het beste met hem voor heeft.

‘Ik vond het erg lastig om een studie te kiezen; te veel vakken vond ik leuk. Op de middelbare school had ik de profielen natuur & techniek en natuur & gezondheid, maar ik vulde die gewoon aan met vakken als Frans of management & organisatie. Het lag uiteindelijk voor de hand dat ik de medische of de technische kant zou kiezen. Om de opties te verkennen, bezocht ik allerlei faculteiten aan de TU Delft, waaronder civiele techniek en lucht- & ruimtevaart, maar bij geen van allen vond ik wat ik zocht.

Omdat ik als kind graag hutten bouwde en regelmatig met Lego in de weer was, opperde mijn vader me eens te verdiepen in de studie bouwkunde. En dat bleek een gouden zet, ondanks de bouwcrisis waar we op dat moment mee te m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .