Het is weer Guy Fawkes’ Day in Engeland

Vandaag is het Guy Fawkes’ Day, een nationale gedenkdag in Engeland. Ieder jaar op 5 november herinnert deze dag de Engelsen er aan dat in 1605 een aanslag op het Londense parlement verijdeld werd. Deze mislukte aanslag staat bekend als het Gunpowder Plot (Buskruitverraad). Wat gebeurde er precies op deze dag? Op 5 november 1605 probeerde een groep katholieke samenzweerders om de Engelse vorst Jacobus I en een groot deel van de hoge Engelse adel om te brengen. De katholieke complotteurs waren niet gecharmeerd van het protestantse beleid van de koning en zijn gevolg. Ze besloten, onder leiding van Robert Catesby, een grote bom in de kelder van Westminster Abbey te leggen en zo het Britse parlementsgebouw – met de elite – op te blazen. Sol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .