14 - Japke: deel je blunders, anderen leren ervan

Vertel je op je werk graag over je successen en laat je blunders liever achterwege? Weet dan dat je collega’s daar niet veel aan hebben. Japke-d. Bouma vindt dat een blunder delen niet alleen grappig maar ook heel leerzaam kan zijn. En speciale gast is oud-VVD-burgemeester Tjeerd van Bekkum. Hij was burgervader in Marum en Drachten/Smallingerland en bevond zich in het centrum van de politieke macht. Na een sessie met het geestverruimende middel ayahuasca wist hij zeker wat hij al vermoedde: ik moet wat anders doen. Nu organiseert hij festivals en is hij life coach. Dat vergde wel offers: hij gaf zijn huis eraan.