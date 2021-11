Twee meteorenregens in november

‘Vallende sterren’ oftewel meteoren ontstaan als kosmisch gruis in de aardatmosfeer verbrandt. Als een steentje met een snelheid van 225.000 kilometer per uur de atmosfeer binnendringt, zal dat onmiddellijk verbranden als gevolg van de wrijving met luchtmoleculen. We zien dan een lichtje dat razendsnel beweegt en dan weer uitdooft. In de volksmond heet dat een ‘vallende ster’, sterrenkundigen spreken over een ‘meteoor’. In feite heb je altijd een kleine kans om een meteoor te zien, maar soms is er een duidelijke piek in het aantal. We zien een meteorenregen als de aarde door een wolk van stof en gruis gaat. Als de aarde de vroegere baan van een komeet kruist, krijg je in vrij korte tijd honderden ‘vallende sterren’. Zulke meteorenregens ..

