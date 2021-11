Verkleurende blaadjes

Bomen kleuren nu geel, oranje, of rood. Sommige bomen hebben hun blaadjes zelfs al laten vallen. Waarom gaat dat zo? Het gaat komende maanden nog veel kouder worden dan nu. Daarom moet een boom die niet van kou houdt zuinig omgaan met de energie die hij opgespaard heeft. Bladeren helpen bomen met het verzamelen van energie. Maar hun taak is klaar voor dit jaar. In de zomer is een boom druk bezig met verzamelen. Hij heeft zonlicht nodig, en in de zomer is het zonnig. Een boom kan zonlicht opnemen met z’n blaadjes. In die blaadjes stopt de boom een handige stof, die helpt om zonlicht om te zetten in energie voor de boom. Die handige stof heet bladgroen. Als jij naar boven kijkt in de zomer, kun je niet echt zien dat de bladeren daar zo druk mee zijn. Maar je kunt wel zien dat er bladgroen in de bladeren zit: daarom zijn ze groen! Bladgroen geeft bladeren hun groene kleur. Dat zonlicht omzetten in energie heeft een speciale, moeilijke naam: fotosynthese.

Dankzij al dat lekkere zonlicht, en voeding en water uit de grond, kan de boom nieuwe blaadjes, bloemen en zaadjes maken. Maar in de winter is er weinig zon, en wordt het te koud voor de blaadjes. Dus dan bewaart de boom belangrijke stofjes op een veilige plek: in zijn wortels, onder de grond. Als bladgroen weggaat uit de blaadjes, worden de bladeren minder groen. Andere stofjes kunnen kort de kleur van het blad bepalen, daarom worden ze bijvoorbeeld even oranje.

Als alle belangrijke stofjes verhuisd zijn, gaat een blad dood. Het wordt bruin en valt op de grond. Maar in de lente gaat de boom zijn bewaarde energie gebruiken, en weer nieuwe blaadjes maken. En die nieuwe bladeren mogen volgend jaar zonlicht gaan verzamelen.