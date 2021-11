Bizarre proefjes van scheikundige Lavoisier

De Franse scheikundige Antoine Lavoisier wordt beschouwd als de ‘vader van de moderne scheikunde’. Hij deed diverse bijzondere ontdekkingen. De belangrijkste vinding van Lavoisier was de conclusie die hij op 1 november 1772 publiceerde, namelijk dat zwavel en fosfor bij verbranding in volume toenemen. Op deze tekening zien we het bijzondere apparaat waarmee Lavoisier deze ontdekkingen deed, een zogenoemde zonne-oven. Lavoisier staat, met zonnebril op, achter het apparaat om dat te bedienen, terwijl enkele Parisiennes toekijken. Via zonnekracht en twee glazen lenzen kon Lavoisier met deze machine allerlei verbrandingsprocessen uitproberen.

Toch waren de testen die Lavoisier deed met zijn zonne-oven, ook wel ‘het grote brandglas van Tsc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .