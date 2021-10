Ouderenportret: ‘Er is niets zo fijn als een goede vriendin: dat je mekaar begrijpt’

‘Woensdag is mijn vrije dag. De andere dagen van de week werk ik bij het Leger des Heils en bij een kringloopwinkel van Red een kind in de stad Groningen. Bij het Leger des Heils zoek ik kleding uit. Toen ik in maart bij de kringloopwinkel ging werken, vroegen ze: ‘Wat wil je gaan doen?’ Omdat ik bij het Leger des Heils al bij de afdeling kleding werkte, koos ik voor de afdeling huishoudelijke apparaten. Ik moet alle spullen die binnenkomen selecteren en prijzen. Mijn leidinggevende vroeg laatst aan me waarom ik dit werk doe. Mijn antwoord was: om mijn naasten te helpen, zoals in de tien geboden staat. Het leuke van het werk is het onder de mensen zijn. Door dit werk heb ik het gevoel dat ik nog bij de maatschappij hoor. Door met allerle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .