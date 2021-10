Portugese kinderen zien de maagd Maria

Deze foto van drie Portugese kinderen is gemaakt op 29 oktober 1917, door de fotojournalist Joshua Benoliel (1873-1932). Dat jaar hadden drie herderskinderen, namelijk Francisco Marto, Jacinta Marto en Lucia dos Santos, in de buurt van het stadje Fatima – gelegen in Centraal-Portugal – meermalen Maria gezien. Tijdens deze verschijningen had Maria hen enkele profetieën verteld. Volgens de verhalen was Maria tussen in 1917 zes keer aan de herderskinderen verschenen. De pers sprong erbovenop, waardoor Fatima uitgroeide tot een van de belangrijkste bedevaartsoorden voor Mariaverering.

Francisco en Jacinta Marto stierven al snel. Francisco kreeg de Spaanse Griep, terwijl Jacinta stierf aan een infectie. Beiden werden in 2000 door paus Joha..

