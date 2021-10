Zeker als de bladeren kleuren, tonen bomenlanen zich op hun mooist, ze zitten vol emotie

Een bomenlaan is als een kathedraal, waar je naar binnengaat en verblijft. Het is zoveel meer dan een weg van A naar B. Een wonderwerk van mensenhanden.

Zeker als de bladeren kleuren, tonen bomenlanen zich op hun mooist. Of zoals Lotte Dijkstra het noemt: een laan biedt niet alleen ruimte aan een reis, maar ook aan verblijf. Samen met Gerdy Verschuure-Stuip, die zich ook met landschapsarchitectuur bezighoudt, schrijft ze een boek over bomenlanen. En ze merken bij hun onderzoek dat iedereen wel een laan kent die een herinnering oproept. ‘Soms is het een ervaring van vroeger, soms van de vakantie, maar vrijwel altijd iets positiefs.’

Lopend onder het bladerdak van een beroemde Haagse bomenlaan, het Lange Voorhout, komen de voorbeelden als vanzelf op. Lanen in de Beemster, de Buiskoolweg in Vlagtwedde die zelfs Rijksmonument is, maar ook moderne lanen, met een verhaal. Zoals de Rijswijkse La..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .