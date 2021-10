‘Bramen plukken zit in mijn genen’

‘Als kind plukte ik graag bramen. Soms ging ik alleen, soms samen met mijn broer of zus. Mijn moeder maakte bramensap van onze oogst, wat de basis was voor krentenpap, een soort bessola, maar wij noemden het ‘gezondheidsbrij’. Ik heb het recept van mijn moeder overgenomen en pluk nog altijd graag bramen. Helaas staan er niet meer zoveel als in mijn jeugd, maar het afgelopen jaar heb ik in een maand tijd toch zestien kilo bij elkaar geplukt. Als ik andere mensen zie plukken, moet ik vaak wel lachen, hoor. Dan zie je ze in een korte broek en een T-shirt staan, terwijl ik juist oude kleding en soms laarzen aantrek. Want om de mooiste bramen te plukken, moet je aan de rand van de sloot zijn. Daar krijgen de bramen namelijk genoeg vocht.

