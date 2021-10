37 - Week 42: De week van 1115 toeslagmoeders

Dinsdag werd duidelijk dat het duizelingwekkende getal van 1115 kinderen van toeslagouders uit huis zijn geplaatst. Cocky was er afgelopen week ondersteboven van, ja verlamd zelfs. Vooral het onrecht dat deze kinderen meemaken vindt ze vreselijk. Joram vertelt dat hij zelf zonder een vader is opgegroeid en dat dit een behoorlijke impact op kinderen kan hebben. Verder: ‘wie staat er in de laatste fase van je leven naast je bed? Sjirk deelt een emotioneel relaas over de zeer wisselende ouderenzorg die zijn ouders en schoonouders hebben gekregen. Zijn schoonvader heeft al dertig jaar Parkinson en wordt geweldig verzorgd. Maar zijn moeder - die reeds overleden is - werd 24 uur voor haar dood op een schandalige manier behandeld. ‘Ik ben daar ..

