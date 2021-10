Cynthia Peer verzamelt merchandise van M&M’s: ‘De douanier zei: jij bent echt een gekke vrouw’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Cynthia Peer (52) uit Nieuwegein.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar merchandise van M&M’s, zoals pennen, petjes, mokken, tassen, sleutelhangers en oorbellen. Ook heb ik een aantal poppen waar M&M’s uit komen als je aan het armpje trekt. Dat is promotiemateriaal dat in winkels staat. Eén kamer van mijn huis heb ik volledig gevuld met mijn verzameling. Langs de muren staan vitrinekasten met allerlei spulletjes erin, alles netjes gerangschikt naar materiaalsoort, en ik heb daar een paar wissellijsten hangen met allerlei verpakkingen erin. Sommige mensen lachen me uit om mijn verzameling, maar daar trek ik mij niets van aan. Ik heb er plezier in, daar gaat het om.’

Wanneer en waarom bent u met deze verzameling begonnen?

‘Ongeveer 22 jaar geleden zag ik een stenen koekjes..

