Jongereninterview: ‘God is voor mij belangrijk. In de trein naar school probeer ik altijd uit de Bijbel te lezen’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Ellemieke van der Velde (19) uit Almelo. Ze volgt volwassenenonderwijs om haar havodiploma te halen, zat een maand lang met haar gezin in quarantaine en verdiepte haar geloof tijdens een tussenjaar van Youth for Christ.

‘Als gezin zijn wij tijdens de coronapandemie heel voorzichtig geweest, we bleven veel binnen en desinfecteerden onze handen vaak. Zeker een halfjaar lang heb ik daardoor niet kunnen afspreken met vriendinnen. Die voorzichtigheid heeft te maken met mijn broertje Gideon, hij heeft een zeldzaam syndroom dat voor een verminderde weerstand zorgt. Helaas hebben we thuis toch allemaal corona gehad, mijn beide ouders zijn er zelfs heel ziek door geweest. Bij mijn pleegzusje Ebony bleef het gelukkig bij een fikse verkoudheid en met Gideon en mij ging het ook na een paar dagen alweer beter.

In totaal zijn we toen een maand in quarantaine geweest. De boodschappen werden aan huis bezorgd en mijn oma zette soms eten voor de deur. We zorgden goed voor..

