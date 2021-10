‘We keken nu vooral naar het virus en de gevaren ervan, maar signaleerden te laat de mentale gevolgen’

Hoe kijken zorgverleners en patiënten terug op de coronacrisis? ‘Asielzoekers dachten in Nederland veilig te zijn. En nu was er toch weer een onzichtbare vijand.’

‘Koffie of thee?’ Je bent nog geen twee tellen binnen bij Masé Sutterland (59) en de gastvrijheid stroomt je tegemoet. ‘Ik deel graag’, vertelt ze even later met een stralende lach. ‘Als je wat wilt bereiken, moet je je kunnen verbinden met de ander.’

Sinds 2017 heeft de Rotterdamse haar hart verpand aan psychische ondersteuning aan asielzoekers. Ze werkt via GezondheidsZorg Asielzoekers en zoekt ze op in asielzoekerscentra in Middelburg, Rijswijk en Wassenaar. ‘Deze mensen hebben vaak hachelijke tochten ondernomen om te kunnen vluchten. Ze hebben zoveel meegemaakt, dat dat eerst verwerkt moet worden.’ De coronacrisis deed daar nog een schepje bovenop: ‘We zagen in die periode dat traumatische herinneringen uit het land van herkomst..

