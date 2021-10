Pauline verloor haar man door kanker: ‘Zeg niet: ‘Je kunt altijd bellen, hè!’, maar bel zelf’

Ze kan het zich nog goed herinneren. Het was in oktober 2018. Samen met haar man Theodoor was Pauline Aalbers onderweg naar de basisschool van hun jongste zoon voor een tien-minutengesprek. ‘Theodoor wilde per se mee, terwijl het heel slecht met hem ging.’ Haar man had op dat moment al acht maanden alvleesklierkanker. Hij wist dat zijn einde naderde. ‘Buiten adem liep hij de school binnen. De juffen van groep 6 haalden ons binnen en een meldden gehaast: ‘We lopen heel erg achter, dus, we doen dit even snel. Zijn er nog bijzonderheden met Mart?’’

De mond van Aalbers bleef zowat open staan van verbazing. ‘Met deze vraag was gelijk duidelijk dat ons kind niet gezien werd in de klas. Ik zei: ‘Hij heeft een doodzieke papa, ik maak mij daarom e..

