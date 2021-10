Een golfbaan is geen natuur, maar kan het wel worden: ‘Je moet hier over het stuk groen heen slaan’

Dat het lukte, kwam door twee vasthoudende mensen. De eerste was iemand die zich al eerder succesvol bewezen had als een man met hart voor de natuur: landschapsarchitect Han Wessels. In 1975 slaagde hij er met een actiegroep in te voorkomen dat de snelweg A2 tussen Weert en Eindhoven over de Strabrechtse heide zou worden aangelegd. Dat dwong respect af en wekte vertrouwen bij natuurorganisaties.

En dan was daar Cor Vos. Een gepensioneerd ingenieur bij Philips, maar vooral ook heel actief in de lokale afdeling van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) in Asten-Heusden. Die afdeling nam een dwarse positie in. Ze zagen wel wat in een golfbaan als dat meer natuur zou opleveren. Maar de Brabantse Milieufederatie (BMF) - die cruciaal was voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .