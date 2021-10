Predikant Hans Bouma zet zich in voor dierenwelzijn: ‘Het is een weelde om te kunnen denken: het is genoeg’

Rechtvaardigheid

‘Er is een tekst uit Spreuken 12 die mij bijna dagelijks begeleidt: ‘De rechtvaardige kent de ziel van zijn vee.’ Jammer genoeg is er veel ‘wegvertaald’ uit de Bijbel. Zo staat er in de NBG51: ‘De rechtvaardige weet wat zijn vee toekomt.’ Nee, in de Hebreeuwse grondtekst staat er nefesj, ‘ziel’; een woord dat voor zowel mensen als dieren wordt gebruikt. Ook in Genesis gaat het over ‘levende zielen’, die mogen leven ‘naar hun eigen aard.’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde



Ik ben niet met deze kennis opgegroeid. Tijdens mijn jeugd in Leeuwarden bezocht ik trouw de gereformeerde kerk, de Pelikaankerk, en daaraan bewaar ik goede herinneringen. Maar nooit..

