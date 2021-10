Op het Laarzenpad in Zalk heb je je laarzen niet nodig

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: het Laarzendpad Zalk.

Waar lopen we vandaag?

Ooit werd Zalk ‘Santlicke’ genoemd. Maar dat is meer dan achthonderd jaar geleden. Het is een prachtig gelegen dorpje aan de IJssel en maakt onderdeel uit van de gemeente Kampen. Vanuit Zalk is er vier jaar geleden een laarzenroute aangelegd: Laarzenroute Zalk. De wandeling gaat door het dorp, over de dijk, door de uiterwaarden en het Zalkerbos via landweggetjes weer naar Zalk. Het is een afwisselende route van 5 à 6 kilometer die ook leuk met kinderen gelopen kan worden.



beeld Linda Stelma

Wat is er te zien?

In het gras vlak langs het pad ligt een rood-wit-blauwe vlag. De banen zijn wat smoezelig en de gelakte houten stok die eraan vastzit, is afgebroken. De driekleur moet aangespoeld zijn of misschien is hij bij een ..

