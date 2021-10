Bij pop-upkoffiezaak Priesthood kom je voor een koffie to go en een goed gesprek

Priesthood is een pop-upkoffiezaak in hartje Amsterdam, in een boekwinkel. Tobias en Rozemarijn Prins van Jeugd met een Opdracht runnen de zaak met drie internationale teamleden. ‘Als we twee koffies hebben verkocht, maar twintig mensen hebben gesproken, is de dag al succesvol.’

‘Hé, je bent terug’, roept de Amerikaanse barista Sierra Green in het Engels tegen een klant. Die knikt, en vertelt dat hij voor de vijfde dag op rij een koffie to go komt halen. Ze praat met hem, terwijl ze een cappuccino met havermelk maakt. Daarna stapt hij de deur weer uit, de Prins Hendrikkade op.

‘Hier klappen elke week wel twee fietsers op elkaar’, zegt Tobias Prins (28), wijzend naar het drukke verkeer, recht tegenover het centraal station. ‘We kijken dan altijd even hoe het gaat. Laatst was een meisje bijna beroofd. Ze rende bij ons naar binnen, was helemaal in paniek. Ze heeft hier lang gezeten. Later kwam de politie ook nog. Het is mooi dat we er dan kunnen zijn. We willen nooit te druk zijn om te helpen.’

