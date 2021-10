Ouderenportret: ‘Ik ben niet zo bezig met de vraag of God mij wel aanneemt’

De wereld om mij heen is in de loop van mijn leven onherkenbaar veranderd. De kerk, het onderwijs, de hele samenleving. Maar ook de plek waar ik opgroeide: de boerderij. Nu bestuurt de boer de boerderij via de computer. In mijn jeugd leefden we in een noaberschap, een kleine gemeenschap van boeren die elkaar hielpen. We woonden in een klein plaatsje, Empe, dicht bij Zutphen.

Ik zat in de tweede klas van de lagere school toen de oorlog begon. De eerste jaren merkten we daar op het platteland weinig van. Maar in het laatste jaar werd het spannend. In april 1945 werd er gevochten in de Slag om Arnhem. Vanuit Arnhem trokken evacués naar de boerderijen, en ook wij kregen een gezin in huis. Vlak voor de bevrijding werd onze boerderij kapotgesch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .