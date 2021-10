Zijn depressie leerde Ruben Timman om afhankelijk te zijn van God: ‘Ik kon hooguit uit een psalm verdragen’

rechtvaardigheid

‘Als iemand gepest werd op de lagere school sprong ik er altijd tussen. Ik had als kind al een groot rechtvaardigheidsgevoel. Uiteindelijk bracht het mij in de problemen: ik werd het pispaaltje, en de pesters sloegen mij in elkaar. Maar het was onderdeel van wie ik was, dus ik bleef maar opkomen voor de zwakkere. Ik kon toen al niet tegen onrecht, en nog steeds niet. Dan word ik onrustig en verontwaardigd. In de Bijbel staat duidelijk dat we moeten opstaan tegen onrecht, en moeten opkomen voor vluchtelingen, armen, zieken en gevangenen. Matteüs 25 is hier heel duidelijk over. Er zijn allerlei argumenten en excuses om het niet te doen, maar dat mag geen optie zijn. We moeten het gewoon doen. Het is een opdracht die we hebben.

