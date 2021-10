36 - Week 41: Dominee Paul Visser voedt complotdenkers met angstpreek

Deze Week podcast





Een preek die viral gaat. Hoe vaak komt dat voor? Het lukte dominee Paul Visser afgelopen zondag. Met allerlei toespelingen en vaagheden pretendeert hij dat kwade krachten - het World Economic Forum - ons proberen te sturen in de coronacrisis. En passant vergelijkt hij het coronavirus met een griepje, inmiddels een klassieker. Joram gruwt van deze uitspraken. ‘Niemand verliet die zondag de kerk met een gevoel dat hij het leven beter snapt. Dit is puur angst aanjagen.’ Cocky vraagt zich af of Visser vergeten is dat hij een herder is die zijn schapen moet leiden. In een interview met het ND zegt Visser geen complottheorieën te willen voeden. Daarin is hij volgens het drietal in Deze Week duidelijk niet geslaagd. Cocky voelt dat zich binnenin haar een vlammetje ontbrandt. Een feministisch vlammetje, welteverstaan. Ze komt er steeds meer achter dat zij, gedurende heel haar leven, tweede viool heeft gespeeld naast mannen. Net als veel andere meisjes is zij zich constant bewust van haar vrouw-zijn en dus kwetsbaarheid.