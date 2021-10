Officiële opening Station Amsterdam

Op 15 oktober 1889 vond de officiële opening plaats van het Centraal Station Amsterdam. Het schitterende gebouw was ontworpen door de architecten Pierre Cuypers – eveneens bedenker van het Rijksmuseumgebouw – en Dolf van Gendt, die in de jaren ervoor het Concertgebouw had laten bouwen. De typerende stationsoverkapping was bedacht door L.J. Eijmer. Het eerste voorstel voor de bouw van het Amsterdamse station kwam in 1864 van de liberale minister Johan Rudolph Thorbecke, ook bekend van de Nederlandse grondwet uit 1848. Het nieuw te bouwen station moest het van 1878 tot 1889 tijdelijk gebruikte station Westerdok vervangen.

Architect Cuypers besloot om het stationsgebouw van twee torens te voorzien, zodat het op een soort stadspoort leek...

