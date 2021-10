Sandra en Lotte werden lotgenoten in hun medische zoektocht om zwanger te worden. Hoe ver ga je dan?

Het lukte zowel Sandra Wolters (31) als Lotte Engel (28) niet om op natuurlijke wijze zwanger te worden. Via Instagram werden ze lotgenoten in elk hun eigen medische vruchtbaarheidsbehandeling. Sandra beviel in mei van zoon Mexx, Lotte is bijna vijf maanden zwanger. Over hoe een hechte vriendschap ontstond door een kinderwens. En de wereld achter ‘gewoon IVF’.

Sandra en Lotte schateren het uit van plezier, als ze aan de keukentafel bij Lotte thuis in herinnering roepen waar de vriendinnen elkaar allemaal over spreken. Geen onderwerp is taboe. Dat ze elkaar lange spraakberichten sturen terwijl ze doodleuk hun behoefte doen op de wc, en dat ook expliciet melden, is eerder regel dan uitzondering. ‘Wist je trouwens dat er een app bestaat waarin je voor anderen bijhoudt op welke locaties je hebt gepoept?’, meldt Sandra lachend. ‘Die houdt Lotte bij.’

Lotte: ‘Sandra flapt er altijd van alles eruit. Ik voel me al gauw bij iemand op visite, maar door alles wat wij delen is ons contact snel natuurlijk gaan voelen. Als ik bij haar thuis ben, loop ik gerust zelf naar de keuken om nog wat drinken in ..

