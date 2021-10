Nooit helemaal kopje onder

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Anne-Meta Kobes (34), predikant op Ameland. Ze was een van de initiatiefnemers van de Houd moed, heb lief-vlaggen aan het begin van de coronacrisis.

‘Op mijn zestiende deed ik mee aan een essay-wedstrijd van de Protestantse Theologische Universiteit. De vraag was ‘wie heeft de leiding in Nederland?’ Ik schreef in mijn essay dat ik als mens zelf de leiding heb, omdat je zelf bepaalt wie invloed op jou heeft. Dat dacht ik toen nog. Mijn conclusie was niet dat God de leiding had, dus ik verwachtte dat ik die essay-wedstrijd nooit kon winnen. Toen dat wel zo was, veranderde mijn beeld van de studie theologie.

Thuis werd ik altijd al gestimuleerd om zelf over God en geloven na te denken. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment niet naar de kerk wilde en dat mijn ouders het belangrijk vonden dat ik meeging. Niet omdat het moest van die gereformeerde kerk, maar omdat ik het geloof moest bli..

