Oud-profvoetballers Arjan Ebbinge helpt spelers op zoek naar werk na een voetbalcarrière

Een carrière als profvoetballer is beperkt houdbaar, maar niet iedereen kan trainer worden. Wat dan? Arjan Ebbinge helpt spelers in het betaald voetbal op weg.

Arjan Ebbinge (46) speelde van zijn 20e tot zijn 34e bij zeven clubs, waaronder FC Groningen, SC Heerenveen en FC Den Bosch. ‘Ik was een huis-tuin-en-keukenvoetballer. Ik kon goed verdedigen en daardoor heb ik het lang kunnen volhouden.’ Nu is Ebbinge opleidingsmanager en loopbaancoach bij de Vereniging van Contractspelers, de vakbond in het betaald voetbal.

Wat houdt uw functie in?

‘Ik geef voorlichting aan voetballers over opleidingen en zorg dat opleidingspartners hun beloften nakomen en dat voetballers hun opleiding kunnen combineren met hun voetbalcarrière. En verder ben ik een klankbord voor voetballers die nadenken over hun carrière na het voetbal, een houvast.’

Hoe ging dat bij uzelf?

‘Ik was achter in de twintig toen ik daarover beg..

