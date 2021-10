Deze bewindvoerder leefde een jaar lang vrijwillig van 85 euro per week

Een verjaardag vieren zou leuk moeten zijn, maar Treeske Hiemstra (29) uit het Friese Driezum zag er het afgelopen jaar steeds meer tegenop. In plaats van een cadeautje voor de jarige kocht ze liever eten voor haar eigen gezin.

Treeske Hiemstra: 'Als ik geld tekort kwam, verkocht ik kleding of spullen van zolder.'

Bewindvoerder Treeske Hiemstra leefde samen met haar man en twee dochtertjes een jaar lang vrijwillig van 85 euro per week. De reden? Als bewindvoerder wil ze de mensen die ze helpt, nóg beter kunnen helpen door zelf te ervaren hoe het is om met weinig geld rond te komen. Van het weekgeld betaalde Hiemstra alle boodschappen van brood tot pampers, maar ook de kapper, kleding en cadeautjes. Alleen de benzine hoefde niet van dit budget. ‘Maar we hebben niet veel auto gereden.’ Hiemstra miste vooral het spontaan dingen kunnen doen, weigerde weleens traktaties omdat ze niets terug kon geven, ging de natuur meer waarderen en hecht nu minder waarde aan spullen.

U bent bewindvoerder, wat houdt dat in?

‘Ik beheer de financiën van mensen met problem..

