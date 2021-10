Zangeres Eline Bakker: ‘Ik heb geen groot geloof gekregen. Ik ben vaak een twijfelende Tomas’

Zangeres Eline Bakker: 'We zouden wat matelozer in de liefde mogen zijn en iets meer matigen in het ventileren van onze mening.'

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

hoop

‘Er is van alles in de wereld gaande. Je kunt daar wanhopig van worden en ik zie ook mensen in mijn omgeving onderuitgaan. Mij helpt wat Jezus zegt: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Ik heb Zijn boek helemaal gelezen en het einde van het boek is goed. Daar haal ik hoop uit. Het eeuwige leven, Hem kennen, begint nu al. Daar gaat mijn nummer Alles Nieuw over.

Mijn grootste gebed voor mijn twee nu nog jonge kinderen is dat ze de vertrouwde omgang met de heilige God leren kennen.

Ik kan echt verdrietig worden van hoe christenen elkaar het leven zuur kunnen maken en elkaar uitmaken voor slechte christen. Er is altijd ..

