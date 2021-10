Witte de With verliest zeeslag

De datum 8 oktober 1652 staat in de kronieken opgetekend als de dag waarop de Nederlandse admiraal Witte Corneliszoon de With een beschamende nederlaag leed tijdens de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654). Deze slag, in Engeland bekend als Battle of Kentish Knock, vond plaats op de Noordzee, op zo’n 30 kilometer van de rivier de Theems. Omdat hoofdadmiraal Maarten Tromp kort ervoor, in augustus, bij de Shetlandeilanden een inschattingsfout had gemaakt en een groot deel van zijn vloot in een storm ten onder ging, was Tromp ontslagen en vervangen door Witte de With.

Begin oktober 1652 besloot Witte de With dat hij de Engelsen zou aanvallen. De slag vond plaats op 8 oktober en leidde tot een nederlaag voor Witte de With. Als admi..

