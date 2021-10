De wandeling: Het liefdespad in Ruurlo voert langs loveseats en een slotjesbrug over de Baakse Beek

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: het Liefdespad in Ruurlo.

‘Liefde voor de natuur’ is het thema van deze ‘Binocular’ (verrekijker).

Waar lopen we vandaag?

In het afwisselende coulisselandschap van de Achterhoek bij Ruurlo. Daar werd op 14 februari 2020 (Valentijnsdag) het Liefdespad geopend. We lopen de vijf kilometer lange route, die je op verschillende punten kunt beginnen, zoals bij het station, het VVV-kantoor in het dorp, de doolhof en pannenkoekenhuis De Heikamp.

Het pad is een route langs een aantal loveseats, kunstwerken waar je op kunt zitten. Ze hebben alle een thema, gewijd aan de liefde. ‘Ruurlo is een prachtig dorp met diverse bezienswaardigheden, zoals het museum in het kasteel met de schilderijen van Carel Willink, het grootste heggendoolhof van Europa en een klimbos’, zegt Bert van Zijtveld, eigenaar van De Heikamp en de bedenker van het pad. ‘Je kunt h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .