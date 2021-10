14 - Trainer Wiljan Vloet verruilde egoïstische voetbalwereld voor een veerboot

Goed Werk podcast podcast





Een warm pleidooi voor de 30-urige werkweek. Japke-d. Bouma is ervan overtuigd dat als je overbodige vergaderingen en andere onzin uit je werkweek haalt, je taken ook in 30 uren af kunnen zijn. Wiljan Vloet geeft haar over zijn huidige baan gelijk! Vloet was trainer in het profvoetbal (’en daar werkt 30 uur in de week echt niet’) maar ging via de Roparun naar de Westerschelde Ferry. Hij wil dat de passagiers net als bij een voetbalclub fan worden van de veerdienst. En, zegt hij: denk op tijd na over de volgende stap in je loopbaan, anders ben je misschien te laat. Wiljans verhaal beluister je vanaf 21’12.