Breien voor leprapatiënten

Tine Hoekstra-Twijnstra (66) uit Oostermeer breit. Geen truien of sokken, maar zwachtels. Zodra ze tijd heeft (en dat is vooral ’s avonds), haalt ze haar breiwerk tevoorschijn. Dat komt zo: ergens vorig jaar maakte ze, nadat ze een folder in de bus had gekregen, een gift over naar de Leprazending. Een paar weken later belde een medewerker op, en voor ze het wist, zocht ze haar breipennen op, voor het eerst in jaren. ‘Ik dacht: een lap breien, dat lukt me nog wel.’ Zwachtels zijn hard nodig in landen waar lepra voorkomt, zoals India, om handen en voeten mee te verbinden. Doordat ze van katoen worden gemaakt, kunnen ze goed worden hergebruikt.