Musicalacteur Jonathan Vroege speelt Aladdin: ‘Ik wil mensen inspireren hun droom achterna te gaan’

Jonathan Vroege heeft zijn eerste titelrol in een musical te pakken. Hij speelt Aladdin in de gelijknamige Disney-musical. ‘De waardering is fijn, maar ik speel niet voor het applaus.’

‘Als Aladdin ooit naar Nederland komt, doe ik er alles aan om in de show te komen’, zei musicalacteur Jonathan Vroege (28) precies zeven jaar geleden tegen zijn vrouw Arianne. Het stel bezocht destijds Hollywood. In het Pantages Theatre keken ze hun ogen uit bij Disneys Aladdin. ‘Wat een fantastische show: de kleuren, de kostuums, de choreografie, de muziek. Ik vond alles prachtig. Ik wilde een rol in die musical. Natuurlijk droomde ik van de hoofdrol, maar ik ging er niet van uit dat ik hem zou krijgen.’

Nu speelt Vroege acht shows per week in het Afas Circustheater in Scheveningen. Twintig scènes telt de productie, en hij zit er in zeker zestien. ‘Ik heb bijna geen rustmomenten. Ik zweet me helemaal gek. Maar ik vind het alleen ma..

