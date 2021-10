De fietsenmakende broers ‘durven te verliezen om te winnen’: ‘Ik maakte me over alles zorgen’

In de Quote 500, de ranglijst van de 500 meest vermogende Nederlanders, prijken deze maand in elk geval twee nieuwe namen: Taco (43) en Ties (42) Carlier. De broers betreden het pantheon der rijken dankzij een nieuwe investeringsronde voor VanMoof, het überhippe e-bikemerk dat ze in 2009 uit de grond stampten.

Bij investeerders haalden de Carliers 108 miljoen euro op. Met wat giswerk komt Quote uit op een waarde voor VanMoof van 400 miljoen. Dat zou de broers-aandeelhouders een gedeeld vermogen van 140 miljoen opleveren.

Met de nieuwe investeringen willen zij hun fietsmerk internationaal uitbreiden en de service verbeteren. Dat laatste is hard nodig. Op Facebook klagen klanten over reparatieverzoeken en bestellingen die weken blijven ligge..

